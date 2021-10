Oroscopo Capricorno domani 15 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Con il transito della Luna che interesserà la vostra giornata di venerdì, amici del Capricorno, sembra che possiate trovarvi a sostenere una qualche spesa non preventivata. Sul lavoro e in famiglia, inoltre, sembra che un rapporto possa incrinarsi, ma fortunatamente non in maniera definitiva ed irrimediabile, tutt’altro!

Evitate di prendere qualsiasi decisione importante, troppi pianeti negativi ve lo impediscono.

Oroscopo Capricorno, 15 ottobre: amore

Dal punto di vista amoroso sembra che voi amici impegnati stabilmente dobbiate cercare di stare un pochino attenti. Sembra, infatti, che possiate trovarvi a fare i conti con una qualche bugia detta in passato alla vostra dolce metà, forse in buona fede ma che con il passare del tempo avreste dovuto correggere e confessare.

Nulla di grave, purché sappiate assumervi le vostre responsabilità.

Oroscopo Capricorno, 15 ottobre: lavoro

Il settore professionale, invece, non sembra essere particolarmente positivo, ma fortunatamente non sembra neppure voler mettere la vostra carriera in qualche brutta situazione!

State solamente, e soprattutto, attenti a non prendere nessuna particolare decisione importante perché con tutte quelle opposizioni astrali, presto potreste poi trovarvi a pagarne le conseguenze, occhio.

Oroscopo Capricorno, 15 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra osservare come avete intenzione di affrontare questa giornata non esattamente positiva, carissimi amici nati sotto il Capricorno. Se aspettaste un suo influsso, però, ne rimarreste parecchio delusi.