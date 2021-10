Oroscopo Cancro domani 15 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Fastidiosa Luna negativa in questa giornata di venerdì, nella vostra orbita celeste, carissimi amici del Cancro. Anche Mercurio e Marte sono piuttosto fastidiosi, ed in generale dovreste sentirvi tesi e stressati, pronti a saltare come molle ad ogni piccola cosa. Parecchie le insoddisfazioni e marcata la sensazione di malessere.

Sul lavoro cercate di essere cauti, mentre in amore dovrebbe essere tutto tranquillo!

Oroscopo Cancro, 15 ottobre: amore

Tranquillo, dunque, l’amore nonostante quell’opposizione di Venere che potrebbe rivelarsi piuttosto fastidiosa per voi single del Cancro. Non sembrate poter riuscire a conoscere nessuno di rilevante o interessante in questo momento, forse meglio non impegnarsi direttamente!

Mentre, amici impegnati stabilmente, voi dovreste attraversare un’ottima giornata calma e tranquilla!

Oroscopo Cancro, 15 ottobre: lavoro

Sul lavoro, più o meno similmente all’amore, sembrate solamente dover prestare un po’ di attenzione in più a cosa fate e a come vi muovete. Il malcontento e la tensione potrebbero ridurre notevolmente le vostre energie e, soprattutto, la vostra attenzione, ma se vi concentraste solo sulle cose importanti, ridurreste il rischio di fallire!

Occhio anche ai ritardi, meglio non esagerare.

Oroscopo Cancro, 15 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna sembrerebbe poter influenzare la vostra giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno del Cancro, ma in piccolissima misura. Cercate solo di non farci troppo affidamento, ne rimarreste particolarmente delusi.