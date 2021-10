Oroscopo Pesci domani 15 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La posizione che occupa la Luna nei vostri piani astrali di questa giornata di venerdì, cari Pesci, sembra indicare un generale sconforto nella vostra sfera famigliare, occhio. Anche sotto il punto di vista sentimentale, a causa della brutta Venere non sembrate poter incappare in particolari soddisfazioni o gratificazioni.

Piccole spese in vista, ma anche un faticoso litigio con la vostra dolce metà.

Oroscopo Pesci, 15 ottobre: amore

La giornata amorosa che vi attende alle porte di questo venerdì, insomma, non sembra essere particolarmente buona, e per voi single dei Pesci sarà completamente priva di opportunità o novità.

Con la vostra dolce metà, invece, il rischio di litigare è veramente molto alto, causandovi non pochi fastidi e grattacapi che vi renderanno pensierosi e dubbiosi per un paio di giorni, rovinando il lavoro.

Oroscopo Pesci, 15 ottobre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, infatti, a partire da questa giornata le cose sembrerebbero potersi complicare in maniera piuttosto decisa, carissimi Pesci. State attenti a come vi muovete, mentre cercate di dare anche poco risalto alle idee che potrebbero venirvi, non sono così tanto buone.

La produttività è scarsa, quindi concentratevi sulle cose semplici, evitando errori e fallimenti.

Oroscopo Pesci, 15 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di concreto in serbo per voi, soprattutto a causa dei pessimi transiti che vi interessano, carissimi nati sotto il segno dei Pesci. Non pensateci, non ne vale veramente la pena.