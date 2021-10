Oroscopo Cancro domani 20 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La Luna vi è opposta anche in questo mercoledì, amici del Cancro, lasciando quindi presagire una giornata abbastanza fastidiosa, senza contare anche l’opposizione di Sole, Mercurio e Marte! Attorno a voi la tensione sembra essere palpabile, finendo quasi inevitabilmente per distrarvi.

Forse una buona idea potrebbe essere rimanere fermi, evitando gli impegni troppo faticosi. Anche l’amore è problematico.

Leggi l’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Cancro, 20 ottobre: amore

Amici single del Cancro, in questa giornata di giovedì sembrate dover fare i conti con l’opposizione lunare che in amore vi renderà difficile esprimervi liberamente. Le cose non procedono come vorreste, causandovi nervosismo e stress, magari evitate di impegnarvi nella ricerca.

Voi che siete stabilmente impegnati da tempo, invece, state attenti ad evitare il più possibile i litigi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Cancro, 20 ottobre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, similmente, in questo mercoledì forse la cosa più importante sarà che evitiate di impegnarvi troppo per raggiungere qualche risultato. In ogni caso, infatti, per quanto vi impegniate non sembra che possiate raggiungerlo, tanto vale lasciare perdere e non stancarsi eccessivamente.

Le soluzioni ai problemi che vi colpiscono non sembrano poter ancora arrivare.

Oroscopo Cancro, 20 ottobre: fortuna

Infine, da parte della fortuna fareste meglio a non aspettarvi alcun tipo di influsso nel corso di questo mercoledì, carissimi nati sotto il Cancro. Non è presente nella vostra orbita e pensarci vi renderebbe solamente più nervosi.