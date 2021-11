Oroscopo Gemelli domani 22 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi Gemelli, questa giornata di lunedì non sembra essere affatto bella o positiva, con una Luna parecchio fastidiosa e che, in generale, sembra voler ridurre la vostra produttività, ma anche la vostra emotività e sensibilità. Nervosi, agitati, inconcludenti, in questo momento forse è meglio che stiate parecchio attenti a cosa fate, il rischio di rovinare qualcosa è decisamente alto, occhio.

Oroscopo Gemelli, 22 novembre: amore

La giornata amorosa di lunedì, insomma, non sembra essere illuminata da nessun pianeta positivo per voi, carissimi amici dei Gemelli. Voi dovreste sentirvi veramente poco invogliati ad impegnarvi con il partner, rischiando forse di doverne pagare un piccolo prezzo.

Amici single, non sembra quasi necessario dirlo, ma questa vostra giornata non vi regalerà nessuna emozione nuova.

Oroscopo Gemelli, 22 novembre: lavoro

Il lavoro, invece, similmente, non sembra essere sostenuto da nessun pianeta positivo, ma di negativi troverete, oltre alla Luna, anche Mercurio e Marte. In generale non sarete produttivi, quasi per nulla, mentre l’agitazione e il nervosismo renderanno piuttosto difficile impegnarvi per ottenere anche qualcosa di piccolo.

Occhio, però, soprattutto a non litigare con nessuno.

Oroscopo Gemelli, 22 novembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra volervi promettere alcun importante influsso in questo lunedì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli. Tuttavia, forse qualcosa di decisamente piccolo potreste incontrarlo da qualche parte, ma non riponeteci le speranze.