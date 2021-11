Oroscopo Leone domani 22 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 22 novembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 novembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il cielo che attende voi carissimi amici del Leone non sembra essere particolarmente positivo per voi con una Luna leggermente fastidiosa che sembra voler aumentare parecchio il nervosismo che provate. I rapporti con i vostri amici di sempre non sono buoni e voi sarete spinti magari ad ignorarli un pochino.

L’amore è tranquillo, ma non per i single, mentre il lavoro non regala soddisfazioni.

Oroscopo Leone, 22 novembre: amore

Bene, insomma, per quanto riguarda l’amore per voi amici impegnati, seppur nella realtà dei fatti non sembra attendervi nulla di particolare o emozionante, carissimi Leone. Evitate di litigare e, soprattutto, di essere pretenziosi.

Mentre, voi single, decisamente poco socievoli, in questo momento non sembrate poter avvicinare nessuno, provandoci troverete solo stress.

Oroscopo Leone, 22 novembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa, invece, sembra decisamente improbabile che riusciate a fare dei veri e propri progressi, carissimi Leone. Anzi, non sembra neppure che possiate riuscire ad agire con sicurezza e decisione, facendovi bloccare anche dalle cose più piccole.

Prendetevela con calma, senza correre e senza cercare di ottenere qualcosa a tutti i costi, passate inosservati.

Oroscopo Leone, 22 novembre: fortuna

Infine, la fortuna in questo contesto non sembra potervi veramente donare qualcosa di concreto o tangibile, carissimi nati sotto il segno del Leone. Tuttavia, forse, vi aiuterà a sentirvi tranquilli con la vostra dolce metà.