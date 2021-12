Oroscopo Leone domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 22 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, la giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo mercoledì sembra essere colpita dalla brutta opposizione della Luna nei confronti del vostro Sole. In generale dovreste sentirvi poco efficienti ed invogliati ad impegnarvi. Cercate di riposare il più possibile, in vista di un 2022 che sembra essere importante, le energie sono pochissime e il rischio di stancarvi piuttosto alto.

Oroscopo Leone, 22 dicembre: amore

La giornata amorosa di mercoledì in sé potrebbe rivelarsi piuttosto buona per voi cari amici del Leone impegnati, ma non dovete sottovalutare alcune situazioni. Le incomprensioni con il partner devono essere affrontate al più presto e, soprattutto, superate, senza farvi trascinare dal nervosismo.

Amici single, voi cercate di darvi da fare, prima del 2022 vi attende un nuovo sentimento!

Oroscopo Leone, 22 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda l’aspetto lavorativo di questa giornata di mercoledì sembrate dover porre parecchia attenzione a ciò che fate.

Le energie sono molto scarse, ma anche la vostra voglia di impegnarvi, ed in generale non sembra possibile che andiate incontro a qualche traguardo o successo.

Siate cauti, pensate alle cose fondamentali e cercate di riposare per le feste!

Oroscopo Leone, 22 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, qualcosina sembrerebbe poterlo avere in serbo per voi in questa giornata di mercoledì, amici nati sotto il segno del Leone! Non è, però, purtroppo chiaro di cosa si tratti, tenete gli occhi ben aperti!

