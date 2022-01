Oroscopo Leone domani 18 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Quello che attende voi amici del Leone in questa giornata di martedì sembra essere una Luna piuttosto riflessiva che vi spingerà a trovare cose che non vanno bene nella relazione per risolverle! Mercurio e Saturno non vi lasciano ancora liberi di agire al meglio delle vostre possibilità sul posto di lavoro, occhio alle persone con cui vi interfacciate, specialmente se doveste chiudere un accordo.

Oroscopo Leone, 18 gennaio: amore

L’amore potrebbe essere veramente ottimo in questa giornata di martedì, anche se nell’ultimo periodo qualcosa fosse andato storto per voi amici del Leone impegnati! Grazie alla Luna riuscirete a capire con grande lucidità quello che non funziona, ed agendo con calma, parlandone invece che litigare, potrete risolverlo definitivamente!

Amici single, per voi non c’è nulla nell’aria.

Oroscopo Leone, 18 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, quello che dovrebbe attendervi non sembra essere eccellente, ma potrebbe comunque andare per il meglio!

Occhio solamente ai contatti con le persone esterne, con le quali dovreste concludere un accordo o un contratto, perché sembrano volervi fregare. State attenti, potete evitarlo e concludere qualcosa di vantaggioso, invece!

Oroscopo Leone, 18 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra attivissima ma potrebbe comunque decidere di aiutarvi in qualche modo, carissimi amici nati sotto il segno del Leone!

Potrebbe contribuire alla buona riuscita di quell’accordo lavorativo!

