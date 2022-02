Oroscopo Bilancia domani 20 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, una bellissima Luna sembra volervi spingere, in questa domenica, a vivere con maggiore serenità ad apertura le vostre belle emozioni! In amore le cose ultimamente non sono andate esattamente nel migliore dei modi, ma fermandovi a riflettere, invece che litigare, potreste giungere ad una buona soluzione.

Sul lavoro affidatevi a Mercurio e Saturno, veramente ottimi!

Leggi l’oroscopo del 20 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Bilancia, 20 febbraio: amore

Questa giornata amorosa, insomma, potrebbe permettervi di risolvere in modo definitivo le questioni che toccano voi e il partner. È importante, cari Bilancia, che non litighiate, ma magari fermatevi a parlare e riflettete assieme, una soluzione pacifica c’è sempre! Voi single, pur senza grandi supporti da parte degli astri, potreste riuscire a conoscere qualcuno, ma dovete impegnarvi!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 20 febbraio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, quello che vi attende sembra essere veramente ottimo, con Mercurio e Saturno pronti a sostenere ogni vostro passo, carissimi Bilancia!

Cercate solo di non sforzarvi troppo, anche perché tanto non sembrate poter fare grandi passi avanti verso il successo. Pensate soprattutto ad affari e contratti, grazie ai due pianeti sono piuttosto favoriti, oltre che vantaggiosi!

Oroscopo Bilancia, 20 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere pressoché nulla in serbo per voi in questa giornata di domenica, carissimi nati sotto la Bilancia. Non fatene un problema a nessuno, e soprattutto non fatelo a voi stessi, non ne ricavereste nulla di buono.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!