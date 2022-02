Oroscopo Sagittario domani 20 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, quella di domenica sarà una giornata ottima, specialmente se decideste di passarla con i vostri amici. Organizzate qualcosa di speciale, e divertente, includendo anche il vostro partner se aveste le amicizie in comune! Sul lavoro sembrate poter raggiungere un qualche successo o traguardo, ma dovete ovviamente impegnarvi per riuscirci.

Venere vi spinge a mantenere una promessa.

Leggi l’oroscopo del 20 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Sagittario, 20 febbraio: amore

Nel corso di questa giornata amorosa, insomma, Venere sembra volervi spingere a mantenere una qualche promessa fatta nell’ultimo periodo alla vostra dolce metà, cari Sagittario impegnati! Tutto dovrebbe scorrere nel migliore dei modi, ma il partner potrebbe avere bisogno di qualche certezza in più. Se aveste gli amici in comune, organizzate una bella serata in compagnia, divertendovi!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 20 febbraio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, questa domenica sembra volervi garantire un qualche buon successo, raggiungendo un buon numero di traguardi!

Dovete collaborare con i colleghi, però, ed impegnarvi parecchio, se pensaste di non farcela non sforzatevi eccessivamente. Dalla prossima settimana potreste concludere molte più cose, ma dovete riposarvi parecchio.

Oroscopo Sagittario, 20 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di domenica non sembra avere grandi cose concrete in serbo per voi, carissimi nati sotto il segno del Sagittario.

Potrebbe aiutarvi a sentirvi sereni e tranquilli, ma non aspettatevi qualcosa di tangibile da parte sua.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!