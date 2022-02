Oroscopo Bilancia domani 21 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari nati sotto il segno della Bilancia, questa vostra giornata di lunedì non sembra essere presentarsi esattamente al massimo della forma per voi, con un qualche accentuato fastidio ad attendervi. Nulla di troppo grave, sembrate solo avvertire una gran tensione attorno a voi, con il partner che non vi rende sereni e il lavoro che vi fa sentire esclusi e messi da parte, state attenti a come vi comportate.

Oroscopo Bilancia, 21 febbraio: amore

Amici della Bilancia impegnati stabilmente, questa vostra giornata di lunedì non sembra affatto essere serena o tranquilla, ed anzi sembra che possiate sentirvi veramente pieni di dubbi, che non vi permetteranno di sentirvi apprezzati. Le cose non vanno esattamente come vorreste e questo vi rendere infelici, ma cercate di riflettere un attimo, capirete che si tratta solamente di illusioni.

Oroscopo Bilancia, 21 febbraio: lavoro

Neppure dal punto di vista lavorativo vi attende nulla di particolarmente buono o sereno, cari amici della Bilancia.

Urano, infatti, passerà rapidamente nella vostra orbita, accentuando un certo senso di inconcludenza nella vostra carriera che ridurrà notevolmente la produttività. Vi sentirete esclusi, poco valorizzati ed apprezzati, ma non ha senso litigare o creare problemi a nessuno, siate cauti.

Oroscopo Bilancia, 21 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di lunedì non sembra essere esattamente presente nella vostra orbita celeste, carissimi nati sotto la Bilancia. Non sforzatevi di cercarla o finireste solamente per sentirvi delusi e abbattuti, non ne vale la pena.

