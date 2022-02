Oroscopo Leone domani 21 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, questa giornata di lunedì non sembra volervi presentare nessuna grande sfida che potrebbe mettervi veramente in difficoltà, ma non sarà comunque del tutto positivo, state attenti. La mattinata sarà leggermente sottotono per l’amore, ma basterà non litigare e si dovrebbe risolvere tutto nel corso del pomeriggio!

Sul lavoro, invece, occhio alle discussioni e alle possibili spese.

Oroscopo Leone, 21 febbraio: amore

State, insomma, attenti a come decidete di muovervi nel corso di questa giornata di lunedì, cari Leone impegnati stabilmente, perché dovrete fare il possibile per evitare di creare inutili problemi al partner. La mattinata non sarà bellissima, è vero, ma non per questo dovete necessariamente scaldarvi e alzare la voce, la pazienza è la vostra migliore arma, fatene un buon uso!

Oroscopo Leone, 21 febbraio: lavoro

Dal punto di vista di ciò che potrebbe attendervi nella giornata lavorativa di lunedì, carissimi amici del Leone, sembra necessario che teniate un pochino a bada le vostre spese.

Il periodo non è dei migliori, forse a breve vi toccherà una qualche riduzione di stipendio ed occorre stringere un pochino la cintura e i denti in questo momento. Anche qui, evitate i litigi con i colleghi, ed impegnatevi tanto.

Oroscopo Leone, 21 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna in una giornata non propriamente al top con questo lunedì, carissimi amici nati sotto il Leone, non sembra avere veramente nulla in serbo per voi. Non preoccupatevi, state attenti a quello che capita e passerà tutto senza che ve ne accorgiate!

