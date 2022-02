Oroscopo di domani 21 febbraio 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo Ariete

Carissimi Ariete, nel corso di questo lunedì sembrate avere un umore in generale piuttosto compromesso.

Vi tornerà alla mente un qualche ricordo del passato, ma cercate di non darci troppo peso. Sul lavoro state attenti e concentrati.

Oroscopo Toro

Un lunedì piuttosto buono per l'amore sta per aprirsi al vostro cospetto, cari amici nati sotto il Toro, specialmente se foste impegnati! Potrebbe essere il momento migliore di intavolare un progetto per il futuro, ma sul lavoro siete distratti.

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, per voi lunedì sarà una buonissima giornata, nella quale riuscirete a far cambiare rotta alla vostra relazione stabile! Sul lavoro le energie non mancheranno, ma l'impegno non vi porterà così tanto lontani.

Oroscopo Cancro

Il vostro lunedì, cari Cancro, sembra essere diviso in due momenti distinti. La mattinata regalerà importanti emozioni in amore, che nel pomeriggio perderà un pochino di quota.

Impegnatevi magari sul lavoro, dove potrete ottenere qualche soddisfazione.

Oroscopo Leone

Quello che attende voi carissimi nati sotto il segno del Leone sembra essere un lunedì con alcune sfide fastidiose ad attendervi. Specialmente l'amore sembra essere sottotono, ma basterà non litigare e passerà tutto senza problemi!

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, per voi si sta per aprire un lunedì non esattamente positivo, con qualche piccolo problemino ad attendervi.

Forza ed energie non vi mancano, impegnatele per risolvere qualsiasi sfida il destino vi porti ad affrontare!

Oroscopo Bilancia

Per voi cari Bilancia si configura un lunedì nel quale non vi sentirete esattamente al massimo della forma. Attorno a voi avvertite una grande tensione, e non riuscite a sentirvi bene né con il partner, né sul luogo di lavoro. Occhio a non litigare.

Oroscopo Scorpione

Carissimi nati sotto lo Scorpione, numerose ottime opportunità amorose sembrano attendervi in questa giornata, specialmente se foste single! Impegnatevi a vivere a pieno le emozioni, vi garantiranno importanti soddisfazioni!

Oroscopo Sagittario

Per voi del Sagittario sembra aprirsi un lunedì illuminato da un’ottima Venere che regalerà bellissime sensazioni amorose, approfittatene! Sul lavoro alcune situazioni sembrano andare a rilento a causa di una qualche tensione con un collega.

Oroscopo di domani di 21 febbraio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Capricorno

Quella di lunedì sarà una giornata piuttosto priva di novità o possibilità per voi amici del Capricorno, cercate di stare attenti. Una generale tensione vi accompagna sia sul lavoro che in amore, state solamente attenti a non litigare.

Oroscopo Acquario

Cari amici nati sotto l'Acquario, in questo lunedì sembrate sentirvi parecchio dinamici e pronti a fare tantissime cose! In amore tutto procede in modo veramente soddisfacente, mentre sul lavoro un successo sembra essere vicinissimo!

Oroscopo Pesci

Infine, per voi carissimi Pesci sembra aprirsi un lunedì nel quale sarà importante che non vi dimostriate testardi con il partner. Sul lavoro, invece, tutto sembra procedere a gonfie vele, impegnatevi in parecchie cose!

