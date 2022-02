Oroscopo Capricorno domani 21 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, questa vostra giornata di lunedì non sembra volervi donare alcuna grande novità o entusiasmante possibilità, state attenti. Anzi, tutto sembra essere decisamente sottotono, con una generalizzata sensazione di tensione che vi accompagnerà sia sul lavoro che in amore.

Occhio ai litigi, ma occhio anche alle delusioni, potreste riuscire a superare la giornata incolumi.

Leggi l’oroscopo del 21 febbraio per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 21 febbraio: amore

In questo lunedì amoroso l’opposizione di Venere sembra essere piuttosto pressante ed opprimente per voi, cari amici del Capricorno. Evitate le polemiche, innanzitutto, specialmente se fossero vuote ed inutili, il partner potrebbe non farcela più a litigare per cose su cui non vale la pena litigare. La giornata potrebbe procedere tranquillamente, ma dovete impegnarvi un pochino per riuscire.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 21 febbraio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo impegnativo lunedì, carissimi Capricorno, sul posto di lavoro sembrate avvertire una marcata tensione.

Questo non vi premetterà di essere attivi e produttivi come normalmente siete, e vi renderà confusi e nervosi. Non litigate, non create problemi e fare il vostro dovere, vedrete che tutto andrà bene!

Oroscopo Capricorno, 21 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, in questa impegnativa giornata di lunedì, l’avrete capito, non avrà veramente nulla in serbo per voi, carissimi nati sotto il Capricorno. Non pensateci, non cercatela e non provate a forzarle la mano, non vi aiuterà in alcun modo.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!