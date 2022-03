Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia sarà particolare perché qualche tensione continua a darvi dei pensieri. Forse recentemente avete avuto una separazione oppure qualcuno ha deciso di opporsi a voi negli ultimi mesi, fatto sta che da domani fino alla giornata di domenica potrebbe tornare del nervosismo!

Per quanto riguarda i possibili risvolti positivi, Venere è tornata nel vostro segno e quindi l’amore può rinascere protagonista, sempre che lo vogliate. Questo week end non sembra troppo entusiasmante per gli affetti ma avete tempo per aprirvi e trovare chi vi fa battere il cuore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 marzo: amore

Dopo grossi impegni famigliari, l’arrivo di Venere vi ha portato giorni meno intensi, cari Bilancia, forse ancora non tanto entusiasmanti, ma è anche vero che per le questioni di cuore ci vuole tempo! Cercate di non portare il nervosismo del lavoro in coppia perché potrebbe essere l’unico ostacolo in questi giorni un po’ altalenanti… la forza dei sentimenti sta per tornare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia è tempo di agire, dall’inizio di quest’anno le cose vanno meglio, ma se volete chiudere un patto o un accordo è necessario farlo entro aprile, dovete ritrovare la concentrazione perché ci sono dei movimenti nella professione che richiedono la vostra piena attenzione!

Se qualcuno vi ha reso la vita difficile adesso avete voglia di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 11 marzo: fortuna

C’è molta voglia di andare d’accordo con tutti, cari Bilancia, sognate un equilibrio perfetto, ma spesso non è possibile trovarlo in tutto!

Siete talmente impegnati che spesso non vi accorgete che c’è chi vorrebbe instaurare un rapporto con voi, è tempo di guardarsi intorno e accogliere nuove emozioni con più fiducia.

