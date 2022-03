Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 marzo per il segno del Capricorno porta un po’ di agitazione, forse ci sono questioni irrisolte che portano una riflessione in più. In ogni caso quando siete così suscettibili meglio non provocarvi, c’è chi è più riservato e chi è più aperto al mondo, ma in linea di massima per tutti questi sono giorni da prendere un po’ con calma!

Ci sono ancora dei chiarimenti da portare avanti, ma non prendetevela troppo con voi stessi, non ricade sempre tutto sulle vostre spalle, per migliorare le cose serve apertura e non agire in modo troppo severo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 marzo: amore

In amore, cari Capricorno è importante circondarsi di persone valide da amare, quelle giuste per voi, c è molto senso di protezione verso la famiglia, ma anche il fascino che riprende forza proprio in questi giorni. L’amore vi regala una marcia in più verso il prossimo mese di aprile che sarà interessante!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 marzo: lavoro

Ci sono molte cose da sistemare, cari Capricorno, ed è meglio occuparsene subito, perché dalla metà del mese di marzo in avanti potrebbero aumentare i dubbi e le questioni economiche potrebbero essere meno stabili!

Riconoscete e cogliete al volo le buone occasioni, anche se danno del lavoro in più vi daranno anche un nuovo senso di sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 marzo: fortuna

Non esagerate con i giudizi, cari Capricorno, verso di voi e verso gli altri, perché ormai quello che è fatto è fatto e anche se non avete agito proprio nel modo che avevate pianificato non ha senso prendersela troppo!

In arrivo un pizzico di fortuna nei nuovi incontri, aprite le porte a delle stelle intriganti in amore.

