Oroscopo Paolo Fox Toro domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 11 marzo per il segno del Toro continua ad agire sotto un cielo un po’ agitato, c’è voglia di capire, ma anche voglia di far capire che qualcosa non va, anche in amore! Ormai sapete che le priorità sono rivolte al mondo del lavoro e alle finanze, quindi i sentimenti sono sotto revisione e ci vuole attenzione perché si cammina su un terreno accidentato. Saturno rimane agitato e per questo c’è bisogno di riflettere molto e cercare di rimediare.

State aspettando momenti più maturi per investire in qualcosa, ma la fine del mese porta un cielo positivo sotto questo aspetto.

Venere e Marte rimangono dissonanti e ci vogliono attimi di pensieri importanti per capire come procedere e a volte mettere da parte l’orgoglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 11 marzo: amore

Per quanto riguarda i sentimenti c’è ancora del nervosismo, sono stati giorni in cui qualcuno non ha fatto ciò che doveva fare o forse avete avuto l’impressione di essere messi da parte, cari Toro, l’insoddisfazione blocca l’evoluzione in amore e anche chi potrebbe investire in una nuova storia ha ancora dei dubbi!

Ci vuole ancora calma per non rischiare di gettare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 11 marzo: lavoro

Siete ancora in cerca di risposte sul lavoro, cari Toro, forse state cercando nuove opportunità e siete in attesa, potrebbero arrivare momenti di confusione all’inizio della prossima settimana, meglio agire un passo alla volta, puntare ad essere preparati e nel frattempo non fare troppo per non alimentare una stanchezza che questo marzo sta accentuando!

Oroscopo Paolo Fox Toro, 11 marzo: fortuna

Tra pochi giorni forse vivrete il culmine di un periodo stanco, cari Toro, ci vuole davvero calma per prepararsi ad un aprile che sarà migliore! In questi giorni siete chiamati a fare scelte importanti, ma ricordate che dopo tante spese non è il caso di lasciarsi troppo andare, piuttosto concentratevi sul benessere fisico.

