Oroscopo Paolo Fox Leone domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 marzo per i nati sotto il segno del Leone è un oroscopo di attesa, ma un’attesa che vi rende elettrici perché avete sempre voglia di fare! Dal mese di maggio arriva di più nel vostro cielo, adesso è tempo di riorganizzarsi, sia nella vita privata che nelle opportunità che potrebbero arrivare a bussare alla vostra porta.

In questo momento di pausa che state vivendo forse siete più concentrati sul mantenere ciò che già avete, le grandi emozioni arriveranno più avanti. Se avete cambiato da poco lavoro o iniziato un percorso nuovo nello studio è tempo di adattarsi, ciò che non funziona va lasciato indietro ed è tempo di abbracciare la rivoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 marzo: amore

C’è molta razionalità in amore in questi giorni, cari Leone, avete compreso che una relazione che forse non aveva futuro andava chiusa, ma non state cercando ancora di guardarvi intorno! Per chi invece sta vivendo una bella storia riesce a mantenere le cose ad un buon livello di sintonia. Il prossimo mese arriverà una sorpresa, un incontro speciale che vi farà cambiare idea.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 marzo: lavoro

La riflessione continua sul lavoro, cari Leone, se avete intrapreso una strada nuova è tempo di capire come percorrerla, in questi giorni è utile non andare oltre la pianificazione, anche se per voi non è facile prendere le cose una alla volta!

La pazienza deve arrivare al momento giusto per permettervi di aggiustare tutto alle nuove tempistiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 marzo: fortuna

Sono arrivate delle novità ultimamente, ma invece di andare a tutto gas dovrete cercare di riflettere meglio sul come procedere!

I primi giorni della prossima settimana potrebbero portare del nervosismo, cercate di trovare della diplomazia in più e attendete dopo il 20 del mese quando il Sole arriverà a darvi man forte.

