Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 marzo per i nati sotto il segno del Sagittario anche se non è proprio del vostro carattere, consiglia di di evitare situazioni troppo pesanti! È difficile per voi non farvi coinvolgere in tutto ciò che attira la vostra attenzione, ma rinunciare a qualche situazione complessa potrebbe aiutarvi.

Da domani migliora il cielo, dopo un paio di giorni nervosi di Luna opposta, puntate tutto verso questo week end, che potrebbe davvero aprire nuovi scenari nel campo delle emozioni. Cogliete al volo le occasioni che si presentano, in questo momento così difficile a livello mondiale è meglio valutare con saggezza le occasioni che vi si presentano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 11 marzo: amore

I momenti migliori per innamorarsi, cari Sagittario, saranno quelli dall’inizio della prossima settimana fino alla fine del mese di marzo. Le stelle vi proteggeranno sia che siate in coppia, sia che dobbiate ancora partire alla ricerca di un partner! Per concretizzare le cose e decidere ricordate che il mese di aprile sarà molto utile per voi in campo sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 11 marzo: lavoro

È possibile che non siate al massimo dell’autostima in questi giorni ed è strano perché di solito voi siete molto sicuri delle vostre scelte e delle vostre opinioni! Cari Sagittario, se volete avere la mente davvero lucida pensate a come farvi scivolare le cose addosso, adesso non è tempo di cedere al nervosismo.

Siete in grado comunque, anche nei periodi un po’ complessi di usare tutta la vostra intraprendenza e aguzzare l’ingegno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 11 marzo: fortuna

Dopo una settimana intensa potete concedervi qualche giorno di riposo, cari Sagittario, il fine settimana porta belle occasioni per recuperare le forze e vi servirà trovare nuova energia, in questi giorni avete incontrato persone che vi hanno dato tanto da pensare, liberatevi di qualsiasi tensione prima di affrontare il week end.

