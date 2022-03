Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 23 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia introduce giornate in cui probabilmente sarà necessario lottare, ci sono sfide da superare e sul lavoro meglio cercare di risolvere già da domani, ma in generale durante la settimana.

Le tensioni che ti circondano sono causati da ciò in cui vi siete trovati coinvolti, ma che sicuramente non avete desiderato, quindi le tensioni crescono e sembrano moltiplicarsi di giorno in giorno. Venere e Marte continuano a darvi forza, quindi non abbandonate la vostra salute interiore, cercate di perseguire ciò che volete prima della seconda parte di quest’anno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 marzo: amore

Se c’è qualcosa che vi turba in amore, cari Bilancia, è tempo di risolvere, ma è possibile che le tensioni del lavoro siano sfogate anche nei rapporti e l’agitazione aumenti! Ricordate che Venere continua un transito positivo, il vostro fascino cresce, ma fate attenzione a quali storie decidete di vivere, scegliete solo quelle che vi portano gioia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 marzo: lavoro

C’è stato un cambiamento per voi, cari Bilancia, da questo momento in avanti sarebbe meglio fare affidamento sul vostro istinto, sicuramente state aspettando un nuovo stimolo, qualcosa che vi faccia ripartire alla grande sul lavoro, se state discutendo un accordo potreste ottenere ciò che volete, cercate solo di concludere ciò che non va in tempi brevi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 marzo: fortuna

Vi trovate in un momento particolare in cui è necessario ritrovare l’equilibrio perché state portando avanti molte cose.

Cercate di non affaticarvi troppo questo fine settimana e di curare il vostro benessere mantenendovi lontani dalla troppa agitazione. Ricordate che da maggio servirà tutta la vostra forza interiore per raggiungere gli obiettivi.

