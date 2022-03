Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 23 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 marzo per il segno del Capricorno risulta molto interessante dal punto di vista delle energie! Le soddisfazioni sono vicine, anche grazie alle presenza di Mercurio e Giove nel segno, che possono aiutarvi a recuperare un po’ di energia che avete perso nelle ultime settimane.

Se volete potete anche togliervi qualche soddisfazione, dire qualcosa che da tempo aspettate di dire oppure avere la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta tra più opzioni. Il consiglio di Paolo Fox è quello di liberarvi di ciò che conservate e che da tempo non serve più, non cedete alla paura di abbracciare le novità, provate a cambiare per non perdere occasioni che possono rivelarsi importanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 marzo: amore

C’è una situazione particolare in amore, cari Capricorno, sono favoriti gli incontri anche da domani, perché Mercurio agisce a vostro favore in questo senso, soprattutto se da tempo state cercando un rapporto. Dopo giorni difficili è tempo di guardare oltre, anche per chi vuole una nuova storia e vivere le emozioni in modo nuovo e più libero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 marzo: lavoro

Sul lavoro rimane utile il consiglio dell’oroscopo di concludere le cose prima dell’arrivo di maggio, ci saranno ottime possibilità per fare richieste tra qualche giorno, intanto cercate di mantenere la calma e non cedere alla tensione, che è data dal nervosismo del periodo.

Si sblocca qualche affare importante e gli accordi necessitano la vostra attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 23 marzo: fortuna

Se degli eventi richiedono un vostro chiarimento non vi tirerete certo indietro, cari Capricorno, soprattutto se dovete far valere ciò che pensate!

Ricordate di continuare a tenere d’occhio le finanze, anche con nuove occasioni in arrivo, la presenza di Urano continua a portare un po’ di dubbi. Puntate al mese di aprile, che può essere decisivo per tante cose.

