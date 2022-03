Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 23 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 marzo per i nati in Scorpione prevede una giornata più tranquilla, ma il periodo rimane un po’ agitato, c’è sicuramente ancora qualcosa da affrontare e risolvere! In famiglia potreste arrabbiarvi per motivi banali, anche per cose che non dipendono direttamente da chi vi circonda.

Anche in amore c’è bisogno di cautela, la realtà vi sta colpendo duramente ultimamente e ciò che vi aspettavate non è quello che state sperimentando adesso. Siete ad un livello massimo di difesa, perché avete incontrato chi vi ha fatto chiudere un po’ in voi stessi, puntate al fine settimana che sarà decisamente migliore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 marzo: amore

Ci sono ancora discussioni aperte in famiglia, cari Scorpione e tutto per questioni economiche. In ambito sentimentale sentite che tutto procede al rallentatore, ma non è necessario decidere di cambiare, le stelle forse vi chiedono di attendere momenti migliori per risolvere ciò che vi agita. Cercate di non aspettare troppo comunque, vi trovate in un periodo di evoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 marzo: lavoro

Le vostre stelle sono molto concentrate sul lavoro, perché ci sono questioni in arrivo che chiedono la vostra attenzione, più degli altri campi. Arrivate da giorni agitati e le indecisioni potrebbero tranquillamente esserci, non credete a chi pensa che siate cinici, le difficoltà devono essere gestite in maniera forte da domani e con molta concretezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 marzo: fortuna

In questi giorni sicuramente c’è un ritorno della vecchia agitazione, cari Scorpione, con questo Marte in aspetto contrario fino alla metà di aprile, le discussioni sono sempre dietro l’angolo.

Il consiglio di Paolo Fox è di cercare di gestire questa agitazione interna che vi scuote, soprattutto se volete ritrovare il benessere anche in altri campi.

