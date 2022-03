Oroscopo Paolo Fox Leone domani 23 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 23 marzo per i nati sotto il segno del Leone porta chiarezza, in un periodo in cui riuscite a vedere le novità in arrivo dal mese di aprile, quando Venere non sarà più opposta! Da domani sono definitivamente favoriti i contatti sul lavoro, una buona occasione per prepararsi al meglio in vista di giornate entusiasmanti in arrivo.

Il vostro impegno a livello pratico sarà presto ricompensato, siete immersi nelle idee, ma le ore al giorno non sono abbastanza per voi per arrivare a realizzare tutto ciò che volete. Anche per voi le occasioni migliori arriveranno nel mese di maggio, nel frattempo cercate di lavorare sulla distanza che ancora avete tra voi e chi vi ama.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 23 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 23 marzo: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Leone, per chi è ancora single ci sono nuovi incontri in arrivo e per chi vive in coppia tra poco il cielo si rasserenerà e accoglierà una Venere in aspetto meno nervoso. Per i nati nel segno che hanno invece scelto di chiudere una relazione, dopo periodi davvero difficili, ci sarà la possibilità di farlo senza stare eccessivamente male.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 23 marzo: lavoro

Sul lavoro, domani ci sarà una giornata particolarmente interessante con buone possibilità di ottenere nuovi contatti, ma non solo! Questo bel cielo vi permette di apprezzare la parte dedicata alla preparazione, della costruzione di un progetto o addirittura per cambiare professione.

Dal prossimo mese, secondo Paolo Fox, si apriranno nuove porte che sarete pronti ad attraversare.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 23 marzo: fortuna

Queste stelle sono davvero forti, cari Leone, potete già sentire una nuova energia in arrivo.

In questi primi due giorni avete dovuto affrontare qualche difficoltà di gestione, ma già dalla giornata di domani sappiate che potete iniziare a cogliere le occasioni che vi si presenteranno e se volete a pensare a qualcosa di totalmente nuovo.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!