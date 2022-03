Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 23 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 23 marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli consiglia prudenza, in particolare in amore. Se vi sentite agitati è perché vi tocca aspettare di nuovo per vedere ulteriori sviluppi nei vostri progetti! Rimane la vostra capacità di essere creativi, qualità che per fortuna vi salva dal non avere abbastanza stimoli e che si farà sentire con forza verso il fine settimana.

Ricordate che le prove e i test saranno favoriti nel mese di maggio, prima potreste pensare di stare procedendo con lentezza per qualcosa che manca, ma a volte le cose non dipendono da voi, alcune questioni burocratiche potrebbero rovinare le tempistiche che vi farebbero comodo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 marzo: amore

In campo sentimentale, cari Gemelli, se avete iniziato da poco una storia è ancora più importante non cedere a possibili nervosismi! Venere continua ad essere favorevole e il prossimo week end potrebbe rivelarsi interessante per sviluppare emozioni intriganti. Vi servirebbe più entusiasmo, ma in questi giorni non vi sentite al massimo, meglio rimandare a momenti più propizi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli potreste sentire la lentezza degli sviluppi in modo particolare, ma presto saranno in arrivo nuovi incarichi e responsabilità, anche se gli accordi saranno più efficaci tra qualche mese!

Se qualcosa non va ricordate di mantenere sempre la calma negli affari e ricordatevi di agire quando l’energia è al massimo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 marzo: fortuna

Probabilmente percepite che sono in arrivo grandi cambiamenti, in particolare dalla seconda parte di quest’anno.

Domani potreste sperimentare dei dubbi e delle incertezze su come procedere verso il futuro, ma ci sarà un bel recupero sabato e domenica, le giornate migliori di questa settimana un po’ strana. Lo stress accumulato in questi mesi vi porta un po’ di turbolenza, non cedete.

