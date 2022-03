Oroscopo Acquario domani 30 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Per tutti voi nati sotto il segno dell’Acquario avere la testa tra le nuvole non è di certo una novità. Questo però vi porta a scollegarvi dalla realtà e ad agire senza pensare. Avete bisogno di maggiore autocontrollo, soprattutto in amore, dato che gli affetti potrebbero risentire del vostro atteggiamento troppo avventato.

Lo stesso vale per i colleghi di lavoro, che potrebbero ritenervi troppo superficiali e inaffidabili. La fortuna vi è vicina, ma state attenti a non lasciarvela scappare.

Oroscopo Acquario, 30 marzo: amore

Quello che pensate non coincide esattamente con la realtà e questo il vostro partner non solo lo nota, ma quasi non lo sopporta. Il vostro essere sognatori, cari amici dell’Acquario, potrebbe causare gravi problemi in amore ed è arrivato il momento di affrontare come stanno realmente le cose.

Lavorate sui vostri rapporti più stretti e aprite gli occhi: questo atteggiamento non vi danneggerà, anzi, vi aiuterà ad acquisire maggiore controllo di voi stessi e delle vostre azioni.

Oroscopo Acquario, 30 marzo: lavoro

Sul lavoro la giornata sarà estremamente fortunata e otterrete delle gratificazioni inaspettate.

I vostri colleghi, però, non la pensano proprio allo stesso modo: il vostro “mondo parallelo”, costruito sulle nuvole e completamente slegato dalla realtà, li porta a pensare che non siate degni del vostro incarico.

Impegnatevi per dimostrare che si sbagliano.

Oroscopo Acquario, 30 marzo: fortuna

Nonostante i vostri sogni a occhi aperti, la fortuna è una vostra fedele compagna di viaggio e vi aiuterà nel concludere degli accordi ufficiali e a compiere ottimi investimenti. Mi raccomando: non perdetevela nel vostro universo magico e cercate di non abusarne. A un certo punto saranno solo i fatti a contare!

