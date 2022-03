Oroscopo Vergine domani 30 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Ragionare seguendo un filo logico vi contraddistingue, amici della Vergine, e questo proprio oggi vi porterà molta fortuna. Siete un po’ impigriti dalla stagione invernale, quindi potrebbe essere la giornata giusta per iniziare con un nuovo sport, magari all’aria aperta, che sia in grado di allontanarvi dalla routine quotidiana.

Rinfrescarvi le idee potrebbe aiutarvi a non scontrarvi eccessivamente con il vostro partner, mantenendo stabile il vostro amore, e a portare a termine un progetto di lavoro abbastanza meticoloso.

Oroscopo Vergine, 30 marzo: amore

Che dire? Oggi la vostra dolce metà non vuole sentire ragioni. Forse sarà meglio non dar vita a discussioni che potrebbero sfociare in litigi accessi e senza via d’uscita. Trovare un terreno d’intesa in amore oggi sarà più complicato che mai.

Un consiglio: rientrate in casa il più tardi possibile e, dopo cena, andate dritti a letto senza passare dal “via”.

Oroscopo Vergine, 30 marzo: lavoro

Un progetto di lavoro richiede la vostra totale attenzione, oggi, quindi non sono concesse distrazioni. Terminato questo potrete finalmente dedicarvi ad altro, anche a più attività contemporaneamente, ma dovete prima togliervi questo enorme peso.

Probabilmente il malumore delle ultime settimane deriva proprio da questa sensazione di incompletezza e mettere un punto definitivo vi darà la carica giusta per riprendere in mano la vostra vita.

Oroscopo Vergine, 30 marzo: fortuna

Tutti i nati sotto il segno della Vergine sono dei perfezionisti, ma ricordate: la perfezione non esiste. Di conseguenza, aspettarvela anche dagli altri non vi porterà da nessuna parte, men che meno tra le braccia della fortuna. Scrollatevi di dosso il vostro senso di onnipotenza e tornate tra i comuni mortali: anche raccogliere una monetina per strada potrebbe cambiare le cose. Basta solo crederci!

