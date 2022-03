Oroscopo Sagittario domani 30 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Gli altri pretenderanno molto da voi, amici del Sagittario, soprattutto molta più pazienza di quanto siate in grado di offrire. Potete sempre cambiare tattica e raggiungere un compromesso che vada bene per entrambe le parti. Sarete costretti a fare pulizia per ristabilire ordine in amore, ma a lungo andare questa azione sarà solo a vostro vantaggio.

Evitate di esitare troppo sul lavoro: il tempo è denaro e non va sprecato. E per la fortuna… arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Sagittario, 30 marzo: amore

L’amore vi chiede di fare ordine. Alcuni rapporti che avete stretto nel tempo hanno un effetto negativo sulla vostra intimità e questo iniziate a percepirlo. Vi pesa e non potete più fare finta di niente. Attuate quindi un’operazione di decluttering, eliminando cioè il superfluo!

Sbarazzatevi delle cose (e delle persone) inutili per fare spazio a quelle belle che, sicuramente, arriveranno. I Sagittario single dovrebbero fare lo stesso, allontanando i rapporti tossici e gettando lo sguardo verso un futuro più roseo e promettente.

Oroscopo Sagittario, 30 marzo: lavoro

Siete indecisi su come comportarvi e come portare a termine un progetto di lavoro. Ma il tempo è denaro, non deve essere sprecato, quindi le opzioni sono due: o smettete di pensare e prendete una decisione entro la fine della giornata, o mettete da parte i dubbi e le perplessità per riprenderle in mano la prossima settimana.

L’importante è non rimanere fermi nello stesso punto.

Oroscopo Sagittario, 30 marzo: fortuna

Tra i rapporti personali negativi e le indecisioni lavorative, forse arrivate a malapena a fine giornata, cari amici del Sagittario. Ma non demordete: prendetevi del tempo per concentrarvi su ciò che vi fa stare bene e sui cambiamenti da mettere in atto per migliorare la vostra vita. Non isolatevi, anche se vi piacerebbe. Il supporto delle persone care potrebbe portarvi tanta fortuna e, soprattutto, aiutarvi a risollevare il molare.

