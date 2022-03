Oroscopo Bilancia domani 30 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Siete tendenzialmente bipolari, amici della Bilancia, e questo non potete negarlo. Il vostro umore variabile è un riflesso della vostra situazione interiore, alla continua ricerca di qualcosa che probabilmente non potrà mai avere. Cercate di impiegare le vostre energie in qualcosa di più concreto e costruttivo e vedrete che la fortuna vi assisterà.

Non solo: l’amore vi ripagherà permettendovi di condividere le gioie con le persone a voi più care e sarete sicuramente più produttivi anche sul lavoro. Pensateci!

Oroscopo Bilancia, 30 marzo: amore

La regola di oggi è: seguire l’imprevisto senza combatterlo. A volte, mandare all’aria i piani fissi e lasciarsi trascinare dall’avventura può essere meraviglioso, anche e soprattutto in amore. Avete paura di perdere il controllo?

Siate coraggiosi e lasciate che lo scorrere degli eventi decida per voi. Questo vale soprattutto per i single, che dovrebbero dimenticarsi del freno a mano e optare per il folle (almeno per qualche ora).

Oroscopo Bilancia, 30 marzo: lavoro

Il confronto è sempre positivo, sia che si abbia ragione, sia che si abbia torto. Valutate questa opzione sul lavoro e non ve ne pentirete, anzi: riuscirete a essere obiettivi e a prendere una posizione giusta, super partes, che vi farà sentire a posto con la coscienza e vi permetterà di ricevere la riconoscenza dei colleghi.

Ogni tanto ascoltare le opinioni altrui può essere un vantaggio.

Oroscopo Bilancia, 30 marzo: fortuna

Prima di prendere qualunque decisione, almeno oggi, cercate di mantenere una visione di insieme. Siate estremamente sicuri prima di compiere un passo falso, altrimenti la fortuna potrebbe non bastare. Siete per natura molto attaccati al fato e al destino, ma senza l’uso della ragione potreste ingarbugliarvi in un groviglio troppo difficile da sciogliere. Anche in questo caso, il confronto con le persone più vicine potrebbe essere di aiuto.

