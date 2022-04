Oroscopo Paolo Fox Leone domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 14 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone come tutti i segni di fuoco porterà più novità dopo il 10 di maggio, ma nel frattempo potreste essere chiamati a dare la vostra opinione, a condividere il vostro punto di vista!

Siete decisamente saggi, ma cercate di fare solo ciò che vi è utile fare e non provare a risolvere tutto, non vi serve disperdere le energie in questi giorni! Da domani se volete potete dedicarvi di più alla famiglia e agli affetti, mentre sul lavoro potrebbe rimanere qualche preoccupazione legata ad un nuovo incarico o a cose che dovete ancora capire bene… insomma siete al lavoro su molte cose e questo cielo riflette il vostro impegno, cercate solo di fare passi in avanti con la dovuta calma.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 14 aprile: amore

Se parliamo di coppie, cari Leone, potreste sentire la protezione dei pianeti, proprio quando vi serve, cioè quando dovete risolvere qualche litigio o discussione! Anche se avete deciso di non continuare una storia saprete come chiudere in modo civile e pacato.

Chi è ancora in cerca dell’amore potrebbe trovarlo prima di quanto si aspetta.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 14 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, questo potrebbe essere un periodo di pressione per voi, forse perché avete appena iniziato una nuova avventura o forse perché vi serve del tempo per capire come funzionano le dinamiche in un nuovo ruolo.

Fino al prossimo mese avete spazio per proseguire nella professione e assicurarvi che l’impegno porti le giuste soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 14 aprile: fortuna

Non che abbiate tempo di fare tanto altro, cari Leone, ma il consiglio dell’oroscopo rimane quello di impegnarvi in questa settimana solo per le cose necessarie!

È vero che vi piace mettere in chiaro le vostre capacità, ma non se vuol dire stancarvi troppo e dover poi pensare a come ripartire. Dalla prossima settimana migliora anche il vostro livello di energia.

