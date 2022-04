Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 14 aprile 2022 per i nati in Scorpione ricorda che il recupero è vicino, già da questa giornata di giovedì qualcosa migliora e anche se il vostro cielo nelle relazioni non è ancora al massimo, avrete comunque tempo di dedicarvi agli affetti. Dovrete approfittare del passaggio della Luna questa domenica, per risolvere o sistemare qualcosa nei rapporti, ma anche per pensare di vivere nuove emozioni!

I percorsi sono molti a livello professionale e forse non vi è ancora chiara la direzione che volete intraprendere… ci vuole del tempo per capire cosa volete ottenere, se avete dei problemi riguardo la casa o molte spese il consiglio è quello di prestare molta attenzione alle prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 14 aprile: amore

In amore, cari Scorpione, il cielo sembra più sereno, con una Venere più attiva anche le nuove storie possono partire con il piede giusto, se invece avete appena chiuso un rapporto potreste avere nuove opportunità molto presto! Il fine settimana può portare sorprese, cercate di vivere al massimo i momenti speciali, la voglia di riscatto rispetto alle scorse settimane vi porta a concentrarvi di più sul vostro fascino.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 14 aprile: lavoro

Visto che i sentimenti stanno migliorando, probabilmente sarete meno tesi anche sul lavoro, cari Scorpione, nell’ultimo periodo forse avete portato dello stress dall’ambito sentimentale a quello lavorativo!

Ci vuole un po’ di pazienza nell’accettare che alcune cose sono cambiate, cercate di concentrarvi su una sicurezza economica che vorreste approfondire, ma che probabilmente al momento rimane dubbia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 14 aprile: fortuna

In questi ultimi giorni avete forse trascurato un po’ il benessere, con tutto ciò che avete da gestire da domani l’oroscopo consiglia di ritrovare il tempo per recuperare le forze! Le stelle vi sono vicine anche sabato e domenica, quindi cercate di ridurre al minimo le distrazioni e non arrabbiarvi per motivi futili.

