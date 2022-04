Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 14 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli continua il consiglio di rimanere calmi questa settimana, cercate di non cedere sia in amore che sul lavoro, serve continuare ad essere forti, perché il cielo ve lo consente!

Cercate di non cedere ad un possibile ritorno dal passato, in vista della giornata di venerdì che sarà decisamente migliore. Bisogna esercitare un po’ di prudenza in questi giorni, anche perché potreste innervosirvi per cose che non hanno molto peso. La presenza di questa Venere un po’ agitata può portare a voler pensare di più ed agire di meno, meglio non iniziare storie che sembrano già complicate in partenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 14 aprile: amore

In amore, cari Gemelli, non avete un cielo particolarmente entusiasmante, l’oroscopo consiglia di muovervi in modo razionale, senza cedere a scontri con chi vi sta vicino! Cercate di essere più combattivi e pronti a reagire, anche se intorno a voi c’è un po’ di caos, meglio non farsi coinvolgere. Se c’è qualcosa da dimenticare le nuove relazioni potrebbero partire a rilento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 14 aprile: lavoro

I pensieri che avete in questa giornata sono decisamente passeggeri, cari Gemelli, nella professione serve chiarezza, arrivate da due giorni in cui qualcuno vi ha mosso delle critiche o anche voi avete deciso di discutere un po’.

Cercate di non fare troppo, di non esagerare con gli sforzi, almeno fino a dopodomani.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 14 aprile: fortuna

C’è bisogno di scacciare la stanchezza da domani, cari Gemelli, la voglia di buttare all’aria tutto e non pensare!

Siete comunque forti in questi giorni, dovete solo gestire un umore che tende ad essere passibile di cambiamento a seconda dei momenti. Avete molte cose da fare e ogni tanto è complesso gestire tutto quello che avete deciso di portare avanti.

