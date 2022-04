Oroscopo Paolo Fox Toro domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 14 aprile 2022 per il segno del Toro consiglia di non arrabbiarvi troppo se qualcosa salta sul lavoro, ma per chi lavora in modo autonomo ci sono possibilità di portare avanti nuove opportunità! Potreste essere ancora in attesa di risultati, anche con Mercurio nel segno potreste dover aspettare almeno fino alla fine del mese.

Il consiglio dell’oroscopo è quello di dimenticare il periodo più difficile che avete vissuto in amore e non cercare di tornare a provare quelle sensazioni… ci vuole uno stacco, un momento per ripartire e riprendere le energie che avete speso per seguire qualche problema personale.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 14 aprile: amore

Nel campo dei sentimenti è tempo di non pensare troppo al passato, se ultimamente vi siete dedicati troppo a cosa poteva provare un partner allora è tempo di curare anche un po’ il vostro benessere, perché c’è spazio, con una Venere positiva, per recuperare le forze e guardare avanti superando anche i piccoli ostacoli che potreste trovare sul vostro cammino.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 14 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Toro, ci sono novità in arrivo, ma non è il momento di puntare troppo in alto, le cose si muovono, ma bisogna avere pazienza. Dopo la metà del mese di aprile potrebbero risolversi anche problemi burocratici, anche grazie alla presenza di Giove.

Chi tra poco affronterà degli esami potrebbe essere favorito in estate.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 14 aprile: fortuna

In questi ultimi due anni è come se aveste dovuto passare un lunghissimo test, avete ricominciato molte volte e ogni volta avete acquisito più forza!

Non vi lasciate riportare indietro dai ricordi, prendetevi cura del vostro fisico e del vostro equilibrio in modo da sfruttare al meglio le stelle il prossimo mese di maggio.

