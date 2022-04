Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 14 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 14 aprile per i nati sotto il segno della Vergine invita prudenza nell’usare poco la razionalità, specialmente quando siete preoccupati per la vostra salute! Se anche un acciacco vi fa preoccupare meglio essere sicuri e controllare, ma po il consiglio di Paolo Fox è di guardare avanti, perché serve recuperare qualche passo falso fatto per distrazione!

Di solito siete molto attenti, ma in questi giorni c’è stato un intoppo in più. Nella giornata di domani sarà più facile parlare sul lavoro e in amore, in particolare riguardo i sentimenti ci vuole molta cautela, perché Venere continua ad avere un transito opposto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 14 aprile: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Vergine, la situazione planetaria non è ancora ideale per dedicarsi all’amore senza pensieri, ci potranno essere delle giornate turbolente da gestire in questo periodo, cercate di iniziare le nuove storie con il piede giusto e senza troppi segreti, perché questi potrebbero diventare oggetto di tensioni in un cielo così instabile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 14 aprile: lavoro

State agendo con un Giove opposto sul lavoro e questo non è per niente semplice, cari Vergine, la vostra forza rimane indubbia! La Luna vi ha portato stimoli in questi ultimi giorni e allora cercate di recuperare terreno come solo voi sapete fare, la concentrazione vi serve per tornare al massimo delle vostre potenzialità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 14 aprile: fortuna

Vi serve ritrovare la capacità di dialogo, cari Vergine e anche domani sarà una bella giornata per recuperare la comunicazione.

Cercate di non riporre tutto il peso di un recupero su chi vi circonda, a volte fare un passo avanti aiuta a risolvere più in fretta le cose! Il week end richiede prudenza, quindi iniziate ad agire con calma già da ora.

