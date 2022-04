Oroscopo Capricorno domani 17 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Dovrete fronteggiare una situazione che non vi aspettavate, quindi probabilmente non sarete in grado di agire da soli. Avrete voglia di essere pimpanti ed energici fino a sera, quindi evitate che gli altri esauriscano tutte le vostre energie. Provate a fare buon viso a cattivo gioco: di solito funziona.

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: amore

Se continuerete a pensare troppo vi perderete delle grandi opportunità. In amore non bisognerebbe mai farsi troppe domande, così come i dubbi non fanno altro che mettere i bastoni tra le ruote. Rilassatevi!

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: lavoro

Oggi sarete spinti da un’irrefrenabile voglia di osare, ma non è il momento migliore: potreste compiere degli errori di lavoro troppo evidenti e sarebbe meglio evitare.

Siate cauti e prendete tempo.

Oroscopo Capricorno, 17 aprile: fortuna

Dovrete essere cauti anche in ambito finanziario, dove le spese non accennano a diminuire. La fortuna vi prende u po’ in giro ultimamente, non fateci molto affidamento e provate a prendere la vita con filosofia.

