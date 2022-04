Oroscopo di domani 17 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 17 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Leggi l’oroscopo del 17 aprile per tutti i segni:

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

L’oroscopo di domani, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

La Luna in Scorpione renderà la Pasqua indimenticabile, per voi Ariete: l’ideale per voi sarebbe allontanarvi da casa, anche di pochi chilometri, per una gita fuori porta distante dalle solite facce e dai problemi di sempre.

L’accoppiata Luna+Marte vi regalerà scintille in amore, soprattutto se state corteggiando una persona che non vi ha ancora detto di sì!

Oroscopo Toro

Durante il corso della giornata dovrete evitare di farvi travolgere dai pensieri negativi, affaticarvi fisicamente e di parlare troppo: sarete a rischio gaffe, quindi meglio frenare la lingua.

Non tutto potrebbe andare nella direzione giusta, ma provate a chiudere un occhio sulle situazioni che vi indispettiscono senza impuntarvi troppo e punire con estrema freddezza gli altri solo perché non condividono le vostre idee.

Oroscopo Gemelli

Approfittate di questi due giorni di festa per rilassarvi: non solo vi piacerà, ma il riposo lontano da stress, Covid e impegni vi farà solo bene. Se sceglierete un luogo tranquillo da condividere con il vostro partner potrete riscoprire un’intesa erotica che mancava da molto tempo.

Il contatto con la natura potrebbe aumentare il vostro feeling, quindi fumate meno e camminate di più.

Oroscopo Cancro

La Pasqua vi permette di voltare pagina, lasciandovi alle spalle la negatività dei giorni scorsi. Oggi la Luna transiterà in Scorpione nel vostro quinto campo, cioè quello dell’amore, dei figli, del tempo libero e del divertimento. Perfetto, quindi, per dedicarvi alle persone a voi care! Una bellissima sorpresa per voi si nasconde dentro l’uovo pasquale!

Oroscopo Leone

La Luna in quarto campo darà qualche scossone alla vostra vita, soprattutto quella familiare: dovrete impegnarvi totalmente e questo potrebbe generare dei conflitti. Una volta risolto avrete bisogno di staccare la spina e rilassarvi: concedetevi una piccola vacanza! Se siete innamorati potete pensare a una meta romantica dove portare il partner e dare nuova luce alla vostra complicità.

Oroscopo Vergine

Per i Vergine single la Pasqua potrebbe essere portatrice di un amore nuovo di zecca, da vivere all’insegna della spensieratezza. Se avete già un partner, invece, la vostra intesa si rafforzerà dopo un periodo particolarmente difficile per entrambi. Cercate di combattere lo stress con la meditazione e, nel frattempo, evitate le spese inutili e le abbuffate a base di colombe e cioccolata.

Oroscopo Bilancia

Gli astri vi garantiranno buonumore e splendida vita sociale, incentrata sullo scambio di idee brillanti r costruttive.

La vita di coppia andrà a gonfie vele, mentre per i Bilancia single è arrivato il momento di giocare la carta della simpatia: unita a una certa faccia tosta potrebbe essere decisamente vincente!

Oroscopo Scorpione

Troverete bellissime sorprese nelle vostre uova di Pasqua, presagio di un magnifico intreccio astrale nel vostro cielo: sarete infatti travolti da un’ondata di buonumore e di entusiasmo e, improvvisamente, vi sentirete in gran forma. L’amore sarà il protagonista indiscusso delle vacanze sia per le coppie felicemente innamorate, sia per tutti gli Scorpioni single che potrebbero trovare l’amore dietro l’angolo.

Oroscopo Sagittario

Approfittate delle festività pasquali per rallentare e rigenerarvi sia fisicamente, che mentalmente.

State correndo il rischio di disperdere inutilmente energie e di commettere errori in ambito finanziario. Ottime notizie in amore: la vita di coppia continuerà a essere tenera e rassicurante, l’unica cosa della quale vi importerà in questo momento.

Oroscopo Capricorno

L’atmosfera di calma data dalla Pasqua e un cielo straordinario vi faranno sentire meglio del solito: vi concederete un po’ di sano divertimento e godrete di un’eccellente forma fisica e mentale. In amore si faranno strada tenerezza e passione, che si fonderanno per permettere a voi e al vostro partner di camminare tre metri sopra il cielo (troppo romantico?).

Oroscopo Acquario

Vi sentite stanchi e di malumore? Cercate di adottare uno stile di vita tranquillo e regolare, dato che il ritmo che avete mantenuto finora non si può di certo considerare dei migliori. Vista la posizionare lunare sarebbe meglio mettere da parte i programmi di lavoro più stressanti per dedicarvi a voi stessi, allo svago e all’amore. Le vostre buone intenzioni vi renderanno super disponibili con gli altri.

Oroscopo Pesci

Gli astri stimolano la vostra socialità e la vostra capacità di comunicazione, due caratteristiche che vi faranno vincere in amore, così come sul lavoro. Con gli amici avete progettato grandi cose e sarete proprio voi l’anima della festa! Nel frattempo, avrete modo di chiarire alcune questioni irrisolte con il vostro partner. Per tutti i Pesci single: è arrivato il momento di partecipare a tutti gli eventi mondani disponibili per ottenere successi sociali e personali.

