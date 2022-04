Lorella Boccia: chi è l’ex ballerina di Amici e nuova conduttrice della nuova edizione di Made in Sud

Chi è Lorella Boccia: famosa per aver partecipato al programma Amici, condotto da Maria de Filippi torna in televisione. Ora conduttrice Made in Sud al fianco di Clementino

Lorella Boccia, ballerina talentuosa e carismatica, presto sarà al timone della nuova edizione del programma comico Made in Sud, al fianco del rapper e cantante Clementino. La carriera sorprendente di Lorella le ha permesso di partecipare a numerosi programmi, anche come diretta conduttrice. L’esperienza ad Amici ha messo le basi per lo sviluppo di un percorso lavorativo in cui lei stessa ha riposto il suo impegno e la sua passione. Tutto su Lorella Boccia, la primogenita e i progetti futuri.

Lorella Boccia: esordi, Amici e il trampolino di lancio della talentuosa ballerina

Lorella Boccia nasce a Torre Annunziata il 27 dicembre del 1991 e, attualmente, ha 30 anni.

L’amore per la danza l’accompagna già da piccolissima e sarà la mamma a spingerla verso gli studi classici, moderni e contemporanei, conseguendo il diploma di danza a 17 anni. Nel 2012 partecipa al programma Amici, condotto da Maria de Filippi, arrivando settima in finale. Successivamente prende parte a due film: Third Person e Step Up: All In.

La carriera televisiva di Lorella Boccia: gli esordi come conduttrice di programmi

La solare personalità di Lorella non è passata inosservata dal mondo della televisione e, infatti, affiancherà Paolo Ruffini alla conduzione di Colorado nel 2014 e farà parte del corpo di ballo del programma di Massimo Ranieri Sogno o son desto bis.

Per ben 3 anni, dal 2016 al 2019, fa parte dei ballerini professionisti di Amici, programma che l’aveva vista come concorrente qualche anno prima. Dopo la prima esperienza come conduttrice su Real Time, nel 2021 è al timone del programma Venus Club su Italia 1.

Vita privata della ballerina di Amici: il matrimonio e la nascita della figlia

La vita sentimentale e amorosa di Lorella Boccia non è velata e, anche sui social, è possibile vedere storie e post sulla vita al di fuori delle sale e gli studi televisivi.

La sua relazione con Niccolò Presta, figlio del famoso manager e agente dello spettacolo Lucio Presta, è piena di grande affetto e, nel 2019 la coppia convolerà a nozze.

Il 20 ottobre 2021 nasce la prima figlia della coppia, Luce Althea, che porta una ventata di gioia e calore in famiglia.

Made in Sud 2022: Lorella e Clementino sono i nuovi conduttori del programma

Da lunedì 18 aprile torna sugli schermi di Rai 2 Made in Sud con due nuovi conduttori: Lorella Boccia e il cantante Clementino. Il programma comico aprirà i battenti e porterà sicuramente tanti sorrisi e grande allegria per il pubblico a casa e in studio.

Trepidante è l’attesa dei fan del programma, che non vedono l’ora di assistere ai monologhi e alle battute dei loro comici preferiti. Otto saranno gli appuntamenti del programma, che prenderà vita negli studi dell’Auditorium Rai di Napoli.