Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 29 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 aprile per i nati sotto il segno dell’Acquario scopre l’attività interessante del pianeta Mercurio, che può portare a nuovi accordi sul lavoro oppure a richieste interessanti se lavorate per qualcuno!

Non vi piace mai fare sempre le stesse cose, la vostra creatività vi porta a puntare sempre verso nuovi obiettivi. Cercate quindi nel limite di ciò che state vivendo di creare una piccola evoluzione in modo da sentirvi appagati. Da domani e nel week end sarebbe bene poi cercare di riposarvi un po’, potreste sentire un po’ di stanchezza a livello fisico dopo giorni così impegnativi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 aprile: amore

In amore, cari Acquario, ci sono belle notizie da domani potrete sfruttare al meglio le emozioni intriganti, siete molto forti in queste ore, forse troppo! Ogni tanto serve andare incontro a chi non la pensa come voi, anche se avete ragione. La vostra originalità governata da Urano a volte vi mette in condizione di scendere a patti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Acquario, non abbiate paura di avanzare delle proposte, i pianeti vi consentono di essere molto coraggiosi da domani e capire come ottenere ciò che desiderate.

Finalmente si smuovono nuove prospettive professionali, se sentite che la vostra presenza risulta importante potete pensare di chiedere qualcosa in più per i vostri sforzi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 aprile: fortuna

State vivendo intensamente questi giorni, cari Acquario,che sono davvero propositivi e pieni di opportunità, ma non dimenticate di prendervi cura del vostro benessere!

Utilizzate i giorni del fine settimana per ricaricare le batterie, agire sempre con un pizzico di sana follia vi stanca un po’, trovate il tempo per riposare.

