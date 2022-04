Oroscopo Paolo Fox Toro domani 29 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 aprile 2022 per il segno del Toro porta la necessità di fare ordine, c’è chi si è divertito a creare un po’ di disagio, in famiglia oppure in amore! Avete dovuto sopportare chiunque avesse un’opinione su di voi o sul vostro operato e non è stato facile.

Siete molto gelosi delle vostre cose e anche se siete molto generosi c’è un limite rispetto a ciò che è di vostra proprietà. In questi giorni continua una bella energia in amore e sono possibili anche le nuove storie, c’è bisogno di molta più attenzione da parte vostra riguardo i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Toro, c’è tempo per il recupero nel caso dobbiate dedicarvi di più alla vostra relazione, anche se qualcuno vicino a voi è ancora un po’ invidioso di ciò che state vivendo! Fino al 30 del mese di aprile continua il vostro particolare fascino e potranno arrivare giorni da dedicare alle passioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Toro, avete vissuto qualche difficoltà, forse a causa di eventi inaspettati oppure qualcuno che ha agito alle vostre spalle!

Potrebbero esserci dei nervosismi con altri nati sotto il segno del Toro o con gli Acquario sul lavoro, il consiglio è quello di agire con calma dal punto di vista professionale.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 aprile: fortuna

In questi giorni potreste aver sperimentato momenti nervosi, domenica avrete la Luna nel segno, cari Toro, cercate di prendere il massimo dalle ultime giornate di questo mese. Continuate ad avere molta forza ed è questo che vi aiuta ad impegnarvi in qualcosa di nuovo e cambiare in positivo ciò che vi è successo.

