Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 29 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 29 aprile per i nati sotto il segno del Sagittario prevede che tra poco possa iniziare un periodo nuovo, dalla prossima settimana avrete più libertà d’azione, ma già da questo week end le cose migliorano! Se state lavorando a nuovi progetti potreste decidere di portarli avanti con più convinzione, mentre a livello sentimentale se sentite che ci sono problemi da risolvere oppure dubbi da chiarire è questo il momento in cui dedicarvi a trovare soluzioni.

In questo periodo vi sentite un po’ fermi, state cercando di preparare tutto per quando potrete finalmente essere liberi di fare di più.

Anche i sentimenti vanno curati, avete bisogno di più libertà, anche in coppia cercate di condividere delle esperienze che vi facciano sentire meglio, potreste iniziare a pensare ad un viaggio da fare insieme.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 29 aprile: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Sagittario, se ci sono dei dubbi o delle indecisioni è meglio chiarire in fretta, forse sentite un po’ la pressione che vi spinge a fare una scelta, ma è necessario per vivere al meglio le relazioni in questi giorni!

Il consiglio rimane quello di fare passi in avanti, ma con pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 29 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Sagittario, siete ai nastri di partenza, continua il periodo in cui c’è più preparazione che azione in termini professionali, ma l’attesa sta per finire e dalla prossima settimana potrete avere una marcia in più in settori professionali che vi danno molte soddisfazioni.

Siete decisamente pronti a sfoderare il vostro coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 29 aprile: fortuna

Avete affrontato delle giornate nervose in questa settimana, ma da domani potrete rilassarvi un po’ in vista di ciò che arriverà! State facendo molti progressi e presto Venere vi darà maggiori soddisfazioni. Cercate di non riversare l’agitazione in amore, anche se volete fare molto, c’è bisogno di attendere ancora un po’.

