Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 29 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli può far sembrare che tutto sia contro di voi, ma in realtà non si tratta di un cielo negativo! Siete ancora in attesa che qualcosa succeda e prima della metà del prossimo mese non vedrete arrivare novità e le cose non si sbroglieranno prima.

Ci sono alcune tensioni da gestire, quindi non fate nulla di troppo avventato, non vi muovete troppo in questa incertezza. I pianeti Giove e Marte sono ancora agitati, quindi anche in amore ci vuole prudenza. In famiglia possono esserci stati discorsi relativi al denaro oppure alla gestione dei figli, cercate di tornare a più miti consigli anche da domani, presto tutto quello che volete risolvere troverà una degna conclusione.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 29 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 29 aprile: amore

In amore, cari Gemelli, ci vuole un po’ di coraggio per gestire la tensione, meglio discutere di cose da risolvere verso il fine settimana! Anche le coppie più solide possono aver sperimentato qualche giorno di agitazione, il cielo porta dei momenti elettrici da gestire e presto potrete arrivare a delle soluzioni.

Iniziate a pensare di trovare un partner che possa darvi ciò che volete nel campo dei sentimenti.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 29 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Gemelli, se fate richieste in questi giorni potreste dover aspettare per avere delle risposte, probabilmente fino al 10 di maggio.

Cercate di non sentirvi presi in mezzo dal destino, tutto è risolvibile con il tempo, prendete queste giornate da domani come momento di riflessione, non cercate di ottenere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 29 aprile: fortuna

L’agitazione della seconda parte di aprile è arrivata, dopo le prime settimane vissute con un cielo a vostro favore, adesso dovete gestire un po’ di stress in più. Il nervosismo eccessivo non vi porta nulla di buono, cercate di fare il meno possibile in questi giorni per non alimentare discussioni inutili.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!