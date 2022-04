Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 29 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 29 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia rimane abbastanza particolare, forse vi siete sentiti un po’ presi di mira dal destino ultimamente e non è facile cercare di rialzarsi dopo che alcune cose sembrano marciare in direzione opposta!

Arrivate da giorni in cui la Luna ci ha messo dell’impegno nel complicare le cose, quindi non cedete sotto questo peso, l’arrivo di Mercurio vi porterà incontri interessanti e anche la risoluzione di problemi che vi seguono dal passato. Il consiglio dell’oroscopo è quello di non esagerare con le provocazioni da domani, per voi il prossimo mese sarà dedicato ai pensieri in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 29 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, il cielo vi consente di guardare alle relazioni in modo diverso, ma se ultimamente avete percepito della distanza o avete dovuto risolvere dei problemi in coppia, cercate di mantenere sempre la calma! Per voi il mese di maggio sarà dedicato a capire come procedere al meglio verso la vostra serenità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 29 aprile: lavoro

Su lavoro, cari Bilancia, potreste sentire la voglia di criticare qualcosa, ma è sempre meglio trovare un accordo, una via d’uscita invece di focalizzarsi su ciò che non vi piace!

In questo momento è meglio pensare a come rialzarvi dopo qualche imprevisto, il cielo vi consente di trovare nuova forza per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 29 aprile: fortuna

Meglio dimenticare le pressioni in arrivo dall’esterno da domani, cari Bilancia, ricordate che con l’aiuto di Venere potrete trovare soluzioni a ciò che vi ha creato dei disagi nell’ultimo periodo, anche se vi sentite un po’ stanchi e presi di mira avete il coraggio di guardare avanti, certo rimane il consiglio di evitare il troppo stress.

