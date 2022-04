Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 30 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 30 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia porta molti pensieri ancora in questa giornata, forse ultimamente avete fatto delle scelte che vi hanno agitato e ciò che sembrava sicuro tempo fa, adesso non lo è più!

Il passaggio di Mercurio nel vostro segno vi aiuta in caso di trattative in corso, il consiglio è quello di chiudere ciò che è rimasto in sospeso, che avete abbandonato per noia o stanchezza, perché entro la metà di maggio vi serve più chiarezza. Nella giornata di domenica sarà più facile parlare di sentimenti, ma tutto è un po’ in balia di questa insicurezza che ancora vi accompagna.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 30 aprile: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Bilancia, non cedete all’orgoglio, se avete già cambiato rotta non rimane molto da fare, mentre un Marte in buon aspetto vi ha aiutato a ritrovare le passioni anche in coppie di lunga data! Cercate di proteggere ciò che avete da domani, i momenti migliori si faranno vivi domenica.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 30 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Bilancia, sentite il bisogno di agire con equilibrio, meglio risolvere prima della metà del mese di maggio, per non alimentare dubbi che si basano sull’orgoglio o sulla poca voglia di concludere un percorso.

Con un Saturno favorevole che vi seguirà anche nelle prossime settimane sarà necessaria un po’ di diplomazia perché arriveranno nuove pretese da parte vostra.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 30 aprile: fortuna

I cambiamenti vi hanno portato un po’ di agitazione, cari Bilancia e domani potreste ancora sentire che qualcosa non va.

Vi siete accorti che forse avete fatto dei passi falsi, tutto rimane risolvibile, ma la riflessione potrebbe far parte delle vostre giornate in questo inizio di week end. Domenica sarà una giornata migliore.

