Oroscopo Paolo Fox Leone domani 30 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 30 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone continua a consigliare di tenere duro, manca poco a ritrovare tutta la vostra energia, che potrà essere utilizzata già nella prima settimana di maggio!

Questo fine settimana potrebbe alimentare un po’ di agitazione, perché siete in attesa di qualcosa e non avete idea del risultato, sappiate che ci sono buone notizie in arrivo! Anche l’amore richiede un po’ di attenzione in più, mentre voi cercate di non cedere troppo alla competizione, anche con voi, stessi, il pianeta Giove si prepara a farvi visita proprio tra pochi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 aprile: amore

In amore, cari Leone, vi trovate in giorni di crescita e considerando la pazienza che avete avuto fino a questo momento è bene approfittare di un’atmosfera rilassata! Il consiglio di Paolo Fox è quello di continuare a pensare al recupero che avrete a breve, se avete resistito in coppia ai problemi di inizio anno, ci sono ottime prospettive per voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, una risposta che tarda ad arrivare vi tiene un po’ sulle spine, tenete presente che se state sostituendo qualcuno oppure avete appena iniziato un nuovo percorso potreste avere presto novità!

Dal mese di maggio saranno in arrivo proposte difficili da rifiutare e i pianeti saranno pronti a proteggervi a livello professionale.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 30 aprile: fortuna

La prima parte di aprile è stata più semplice per voi, cari Leone, ma adesso c’è bisogno di guardare al futuro perché avrete molte cose nuove da sperimentare tra qualche settimana!

Durante questo week end non cedete alla tensione, pensate a ciò che di costruttivo sta per arrivare e al fascino che avrete, che vi aiuterà molto negli incontri.

