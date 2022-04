Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 30 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 30 aprile 2022 per il segno del Capricorno arriva da giorni di confusione, ma ci sono chiarimenti in vista, soprattutto dall’inizio del mese di maggio. Sarete molto decisi nelle vostre opinioni da domani, ci sarà da capire qualcosa in più nelle relazioni, ma anche la possibilità di farsi valere.

Questo week end sarà all’insegna del recupero fisico, quindi potrete occuparvi del vostro benessere in modo più tranquillo, ma è possibile che vogliate discutere per chiarire qualcosa con il partner proprio in questi giorni. Il consiglio di Paolo Fox è di rimanere calmi, per ottenere ciò che volete non servono polemiche oppure inutili nervosismi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 30 aprile: amore

Nei sentimenti, cari Capricorno, domani potrebbe arrivare la voglia di parlare chiaro, soprattutto se avete scoperto qualcosa che vi ha fatto rivalutare una storia! Chi si è separato da poco adesso ha la forza giusta per ripartire, in ogni caso meglio non cedere ai silenzi che non portano soluzioni, gli incontri belli sono possibili, ma scegliete il giorno di domenica quando la Luna è dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 30 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, troverete spazio per parlare delle vostre capacità dal mese di maggio, quindi manca poco cari Capricorno! Intanto cercate di chiudere tutto ciò che non vi serve, se c’è la possibilità di proporre una vostra idea non perdete tempo, vi serve della sicurezza in più sul lavoro e tra poco arriveranno delle scadenze che potrebbero agitarvi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 30 aprile: fortuna

Migliora la vostra condizione fisica, cari Capricorno, ma è anche necessario liberarsi di un po’ di tensione e stress che avete accumulato durante la settimana!

Essere cauti vi porterà lontano, specialmente in questi giorni in cui vorrete mettere tutto in chiaro in vista di un maggio con molti punti interrogativi.

