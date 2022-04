Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 30 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 30 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli continua a consigliarvi di non esagerare, proprio perché come i nati in Sagittario state un po’ scalpitando ultimamente e non sopportate di stare fermi quando tutto intorno vi stimola a fare e costruire qualcosa in più. Questi giorni sono particolarmente agitati, quindi anche per voi sarà necessario aspettare l’arrivo di Giove nel mese di maggio per scrollarvi di dosso questa strana sensazione di attesa!

Avete bisogno di una svolta radicale, di un cambiamento che arriverà tra qualche settimana, c’è decisamente un futuro diverso che vi aspetta, sarà più semplice utilizzare la vostra curiosità quando anche il cielo sarà più limpido.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 30 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 30 aprile: amore

Per quanto riguarda i sentimenti, cari Gemelli, questo week end potrebbe ritrovare qualche problema in arrivo dal passato, una questione irrisolta in una storia chiusa da tempo forse, ricordate però che tra poco riceverete nuova protezione in amore dai pianeti, quindi meglio non fossilizzarsi su ciò che avete abbandonato perché non vi faceva del bene.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 30 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, se avete sperimentato delle tensioni è perché avete accelerato i tempi, avete deciso di portare avanti discorsi che si concretizzeranno dopo questo fine settimana!

Cercate di riflettere di più, perché con questo vecchio transito dei pianeti si può fare poco, bisogna aspettare di poter contare sul vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 30 aprile: fortuna

Avete bisogno di essere ascoltati, cari Gemelli, soprattutto in questi giorni che sono il preludio a ciò che di nuovo arriverà il prossimo mese.

Questo fine settimana puntate sul recupero fisico, su un benessere che non avete potuto raggiungere fino ad ora, non cedete a grandi esagerazioni, vi serve nuova forza.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!