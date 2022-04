Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 30 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 30 aprile per i nati sotto il segno dell’Acquario vi rende un po’ nervosi, proprio in questi giorni vi siete resi conto che non state vivendo come vorreste, nella vostra testa ciò che volete fare non assomiglia per niente alla vostra realtà attuale!

In questo senso il consiglio però è quello di pensare a ciò che davvero potete realizzare, con l’aiuto di un Saturno che spinge ad essere più razionali, cercate di non concentrarvi su ciò che vi limita, ma a come potete aggiustare quello che desiderate rispetto alle reali possibilità. Da domani ci vuole pazienza anche a livello di benessere fisico, il fine settimana si prospetta un po’ agitato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Acquario, bisognerà fare attenzione a qualche polemica da domani, soprattutto in ambito famigliare, non siete molto sereni al momento e questo potrebbe portare dei fastidi nei rapporti! Siete decisamente più presi dalle questioni lavorative ultimamente, ma non dimenticate di prendervi cura di ciò a cui tenete.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 aprile: lavoro

Nella vita professionale,cari Acquario, sentite tutta la pressione di ciò che non vi soddisfa. Il mese di maggio per voi sarà una ventata di novità, dal 10 del mese avrete voglia di tornare protagonisti e forse arriverà anche un po’ di fortuna che ogni tanto non guasta!

Gli accordi positivi nel lavoro sono in vista, cercate di sfruttare questi giorni per fare mosse strategiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 aprile: fortuna

Come già detto la fortuna per voi arriverà tra qualche giorno, cari Acquario, nel frattempo rielaborate ciò che vi trovate a gestire, perché le novità non tarderanno ad arrivare!

C’è sempre più voglia di assaporare la libertà, ma anche di allargare le vostre conoscenze e dedicarvi ai vostri hobby più creativi.

