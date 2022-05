Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 6 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 6 maggio per i nati sotto il segno dell’Acquario porta un po’ di sorprese in ambito sentimentale, potreste portare avanti dei rapporti inaspettati! Siete in una fase in cui volete sempre avere cose nuove da fare, ma la seconda parte del mese è più favorevole per quanto riguarda le opportunità lavorative.

Se vi accorgete che qualcuno sta tramando qualcosa alle vostre spalle potreste innervosirvi, tutto l’impegno che mettete nel lavoro deve assicuravi di essere quantomeno i primi. Agite con cautela da domani e prendetevi più cura di voi, potreste averne bisogno quando alla fine del mese arriveranno novità.

Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 6 maggio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 6 maggio: amore

In campo sentimentale, cari Acquario, va un po’ meglio, perché il pianeta Venere vi assicura un cielo più attivo e i sentimenti possono tornare ad essere protagonisti. Qualche incontro nuovo potrebbe portare avanti una storia che sorprende anche voi, cercate di vivere momenti piacevoli e non pensare troppo alla compatibilità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 6 maggio: lavoro

Sul lavoro vi trovate in un momento conservativo, se fosse per voi agireste in più campi nello stesso momento, ma ci vuole attenzione perché non siete gli unici a voler portare avanti progetti e avete timore di essere superati!

Se volete esporvi di più le stelle vi proteggono, ma non esagerate con le spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 6 maggio: fortuna

In vista di una metà del mese agitata ed elettrica, cari Acquario, il consiglio è quello di rallentare un po’, sforzarvi troppo può portare ad un blocco e in questo momento non ne avete proprio bisogno!

Arriveranno nuovi stimoli dalla prossima settimana, cercate di essere pronti a prendere delle decisioni importanti.

