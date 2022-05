Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 6 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 6 maggio per i nati sotto il segno dello Sagittario ha una posizione arretrata rispetto agli altri segni questa settimana, solo perché la prossima sarà tutta un’altra storia! Venere non è più in aspetto nervoso, quindi chi vuole recuperare qualcosa avrà spazio per farlo e un cielo più facile sotto cui agire.

Avete uno spirito ribelle che non si placa in questi giorni, siete stanchi di aspettare, ma soprattutto di dover sopportare delle situazioni che non fanno per voi. Con queste stelle un po’ agitate il consiglio rimane quello di non buttarsi a capofitto nelle novità, anche se sembra che stiate aspettando da molto tempo è necessario ancora qualche sforzo per appianare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 6 maggio: amore

In amore, cari Sagittario, avrete ottime occasioni, ma ci vuole pazienza perché il cielo migliore sarà alla fine di questo mese e chi vuole vivere grandi emozioni non avrà grossi problemi grazie a delle stelle più disponibili. In coppia potete portare avanti bei progetti se avete una relazione forte, chi vorrà invece chiudere un rapporto lo farà pensando all’importanza della propria libertà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 6 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Sagittario, sentite da tempo che il momento per superare i problemi in modo definitivo si avvicina, ma nel frattempo sarete presi da nuovi progetti, risorse che vi portano a concludere incarichi importanti.

State aspettando il riscatto da molto tempo, il consiglio di Paolo Fox è di puntare tutto sulla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 6 maggio: fortuna

Sono in arrivo giorni meno complessi, cari Sagittario, ormai è questione di poche ore, ma la vostra forza vi consente di superare anche questi ultimi giorni di attesa e vi ricorda che anche i pianeti avranno un altro volto dalla prossima settimana!

Se sentite salire un po’ di nervosismo non discutete domani, rimandate tutto a momenti meno delicati.

