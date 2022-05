Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 6 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 6 maggio per i nati sotto il segno della Vergine continua a darvi dei pensieri, perché continuate a spendervi molto per gli altri, ma sembra che in questo periodo nessuno voglia considerare la vostra opinione o anche solo il fatto che abbiate bisogno di conferme!

Vi piace organizzare la vostra vita e a volte anche quella di chi vi sta intorno, ma non vi agitate se poi non venire giustamente apprezzati, il vostro spirito è solo vostro. Dal 10 di maggio alcune cose migliorano perché si allontana un Giove nervoso, già da domani cercate di ritrovare più stabilità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 6 maggio: amore

In amore, ci vuole un po’ di impegno, qualcosa manca e ultimamente vi siete un po’ allontanati per pensare ad altre cose da fare. Sotto questo cielo sono favoriti gli incontri come le risoluzioni in coppia, quindi il consiglio è quello di godersi le belle sorprese che potrebbero arrivare presto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 6 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Vergine, avete la vostra visione e se state decidendo come procedere su un progetto potreste anche scontrarvi con chi non capisce il vostro punto di vista!

La prossima settimana si appiana qualche divergenza e sarà anche più facile fare scelte, sempre nel limite di un periodo che richiede molta cautela prima di rivoluzionare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 6 maggio: fortuna

Siete un po’ fatti così, cari Vergine, vi piace avere tutto sotto controllo, a volte anche ciò che fanno gli altri vi interessa un po’ troppo! Ricordate che Marte vi porta un po’ di nervosismo in questi giorni, ma non vi serve a nulla perdere le staffe.

In compenso sarebbe utile rispolverare il vostro leggendario autocontrollo.

