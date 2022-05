Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 6 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 6 maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli continuate a sentirvi un po’ stanchi e ormai è chiaro anche per voi che avere ritmi eccessivi non vi fa bene al momento! State letteralmente vivendo un conto alla rovescia, perché dovrete aspettare la prossima settimana per vedere novità in arrivo.

I sentimenti si riprendono con un pianeta come Venere dalla vostra parte, ma chi ha subito delle preoccupazioni in famiglia potrebbe dover continuare a tenere d’occhio la situazione molto da vicino. Cercate di abbandonare lo stress, vi serve tutta l’attenzione che potete avere per non cedere a tentazioni in arrivo dall’esterno.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 6 maggio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 6 maggio: amore

In ambito sentimentale, cari Gemelli, ci vuole un po’ di pace, ma anche della serenità! In fin dei conti vi meritate un attimo di tregua e il cielo vi consente di raggiungere nuovi progetti in coppia se riuscirete a trovare un compromesso. Se alcune cose necessitano di chiarimenti potreste decidere di agire da domani, non cercate le risposte ai vostri problemi di coppia altrove.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 6 maggio: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, ci vuole ancora pazienza, come ormai saprete la prossima settimana avrete più occasioni e più prospettive da considerare! Cogliete l’occasione per trovare un attimo di pausa in campo lavorativo e concentrarvi sui sentimenti, avete molto da recuperare dopo gli ultimi mesi in cui vi siete preparati molto in vista delle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 6 maggio: fortuna

In vista di questo fine settimana potreste pensare a come rilassarvi un po’, dopo gli ultimi mesi passati a preoccuparvi, appena il cielo si libera dalle nuvole è meglio approfittarne subito!

Ricordate che gli affetti sono importanti per farvi stare meglio, quindi circondatevi di persone valide e rimettetevi in gioco uscendo di più.

